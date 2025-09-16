El timonel balcarceño Riquelme Antonetti sigue dando que hablar en Europa

El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme sigue mostrando un gran presente en la disciplina del yachting en Europa: luego de conseguir meses atrás subirse al podio de un campeonato británico, hace pocos días conquistó el subcampeonato de la Eurocopa Ilca abordo de la embarcación Argentina 225169, luego de tres días de competencia.

Se trata de un torneo que tuvo desarrollo entre el viernes y el domingo pasado en el Circolo Vela Bellano, lago Di Como, Italia.

Antonetti Riquelme tuvo un gran arranque en la competencia teniendo en cuenta que se quedó con el triunfo en la primera regata. Luego, en la segunda, tuvo algunos inconvenientes que lo fueron relegando de los primeros lugares y, finalmente, el domingo las condiciones climáticas no permitieron que se pudiera largar la tercera.

Transcurridas las pruebas, en la sumatoria de puntos, el balcarceño alcanzó el segundo lugar demostrando que continúa en un gran momento deportivo.

Se viene el mundial en Italia

La prueba fue la antesala del mundial que se realizará del 18 al 28 de este mes en Formia, un espejo de agua ubicado al sur de Italia que albergará a alrededor de 500 embarcaciones provenientes de diferentes países.

Vale destacar que Franco es el defensor del título, ya que en el 2024 se quedó con el Campeonato Mundial Ilca 6 -categoría AP- celebrado en Adelaida, Australia.