El cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida el sábado cuando la avioneta privada en la que viajaba se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá, con destino a Medellín. Tenía 34 años y la tarde anterior había ofrecido un concierto en Málaga, Antioquia, desde donde partió para otro show.

El siniestro también cobró la vida del piloto Hernando Torres y otros cuatro pasajeros: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, asistente de Jiménez; Jefferson Osorio, representante; y Weisman Mora, sumando un total de seis víctimas fatales. La aeronave no pudo despegar correctamente y terminó impactando contra un campo al final de la pista, incendiándose tras el choque. Los bomberos acudieron rápido, pero no lograron rescatar a los ocupantes.

En medio de la conmoción, circuló un video grabado en 2024 durante una entrevista en el podcast "Los hombres sí lloran", donde Yeison Jiménez relató que había soñado con su propia muerte en un accidente aéreo. Describió dos sueños ocurridos en España en los que veía un problema técnico en el avión antes del accidente, aunque inicialmente no les dio importancia.

El 24 de mayo de 2024, el cantante recordó que tras un tercer sueño similar, se sintió tan perturbado que no pudo dormir y se mareó durante la entrevista. “Ignoré las tres señales y a los tres minutos despega el avión y se nos va un motor”, relató haciendo referencia a un vuelo posterior que estuvo cerca de un accidente, lo que le provocó una depresión al comprender la fragilidad de la vida.

La ministra de Transporte de Colombia, Fernanda Rojas, informó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. Por su parte, el presidente Gustavo Petro lamentó la tragedia: “Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la pérdida del artista y los demás ocupantes, y extendió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

Yeison Jiménez fue una figura destacada en la música popular colombiana, especialmente en el género originario de Antioquia. Reconocido nacionalmente, llenó importantes escenarios y acumuló millones de seguidores. En 2021, la revista Billboard lo reconoció como artista revelación latino. Entre sus temas más populares se encuentran “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza”.