Murió un reconocido médico: volaba en un parapente, el clima lo complicó y cayó a tierra

Un trágico accidente ocurrió este martes por la tarde, cuando un hombre de 57 años perdió la vida mientras realizaba un vuelo de parapente.

El hecho ocurrió en la ciudad de General La Madrid. Según informan medios locales, la víctima fue identificada como Pablo Damián García. Se trataba de un médico que residía en San Andrés de las Sierras, en el partido de Tornquist, y tenía su consultorio en Bahía Blanca.

De acuerdo con el Comando de Prevención Rural (CPR), alrededor de las 17 horas se tomó conocimiento de la caída del parapentista dentro del predio del Aeroclub General La Madrid. De acuerdo a testimonios de personas presentes, el hombre habría atravesado una turbulencia que le hizo perder el control del equipo, precipitándose desde una altura considerable.

Tras el impacto fue trasladado en ambulancia al hospital local, aunque al momento de su ingreso ya no presentaba signos vitales, producto de las graves lesiones sufridas. El profesional atendía en un consultorio ubicado en calle Terrada al 700 de Bahía Blanca y era conocido en la región serrana por su actividad.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y personal del CPR. La causa fue caratulada “Averiguación causal de muerte” e interviene la Ayudantía Fiscal local dependiente de la UFI N° 7 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Urlezaga.