Inspeccionaron un bazar chino tras denuncias laborales y de higiene: había un solo baño para 24 personas

Un bazar chino ubicado en la ciudad de Neuquén se convirtió en foco de atención tras una inspección realizada por la Secretaría de Trabajo que detectó múltiples irregularidades en condiciones laborales y de seguridad e higiene.

Entre las deficiencias constatadas, se mencionaron la existencia de un solo baño para los empleados, la ausencia de salidas de emergencia, jornadas laborales de 12 horas y matafuegos vencidos. Estas situaciones llevaron a que el comercio fuera sancionado con una infracción según la Ley 3468.

Como resultado de la revisión, los empleadores regularizaron la situación laboral de su personal, poniéndolo en blanco, aunque el resto de las imputaciones continúan en la etapa sumarial.

Desde el Ministerio de Trabajo de Neuquén se aclaró que, tras cualquier inspección, las empresas cuentan con un procedimiento que garantiza su derecho a la defensa ante las imputaciones. Este proceso se realiza tanto ante la Dirección General de Policía del Trabajo (DGPT) como ante la Dirección General de Higiene y Seguridad (DGHYS).

El procedimiento consta de dos instancias: en primera medida, los inspectores notifican una audiencia para que la empresa presente documentación o cumpla con los requerimientos indicados en el acta de inspección, de la cual se entrega copia en el establecimiento.

Si esta etapa no concluye con las soluciones requeridas, el expediente pasa a la Dirección General de Sumarios, que abre la etapa sumarial y convoca a una nueva audiencia con los mismos fines, asegurando el derecho de defensa.

En el caso específico del bazar, luego de presentar los documentos faltantes, el expediente avanzó a esta etapa sumarial. Si la empresa no cumple con los requerimientos en esta instancia, se enfrentaría a una infracción más grave que podría derivar en la clausura del local.