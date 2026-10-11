Plus Ultra Líneas Aéreas anunció que reducirá sus frecuencias semanales en la ruta entre Madrid y Buenos Aires, pasando de cinco a dos vuelos, desde el 19 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2026. Esta decisión responde a ajustes operativos necesarios ante las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que comenzaron en agosto y se prolongarán hasta diciembre.

La mayor afectación se espera entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, período en el que la pista principal del aeropuerto estará parcialmente reducida, limitando la capacidad operativa. Tras esta etapa, Plus Ultra recuperará gradualmente las cinco frecuencias semanales habituales.

La ruta Buenos Aires-Madrid fue inaugurada a finales de junio de 2026 con dos vuelos semanales, que luego se incrementaron a cinco debido a una alta demanda y ocupación superior al 93%, con más de 45,000 pasajes emitidos. Este lanzamiento coincidió con el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y Sudamérica, inspiración para el nombre de la aerolínea.

El country manager de Plus Ultra en Argentina, Hugo Díaz, destacó que la apertura de esta ruta constituye un logro significativo en la expansión de la compañía, que aspira a ofrecer vuelos diarios en 2027 y evalúa nuevas conexiones. La flota utilizada está compuesta por Airbus A330, configurados con alrededor de 24 asientos en clase business y más de 270 en turista en el modelo A330-200.

La reducción de vuelos coincide con reportes de pasajeros que indican cancelaciones y reprogramaciones que exceden el período de obras, además de dificultades para comunicarse con el call center y la desaparición de vuelos en sistemas de venta para fechas anteriores al 25 de octubre. Estas situaciones generaron especulaciones sobre posibles limitaciones operativas adicionales, aunque la empresa sostiene que la medida es exclusivamente temporal y vinculada a las condiciones operativas por las obras.

El corredor Buenos Aires-Madrid continúa siendo uno de los más importantes en la conexión entre Argentina y Europa, con oferta de Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air Europa y Plus Ultra desde mayo, esta última ingresando con tarifas promocionales competitivas. La reducción temporal de vuelos de Plus Ultra deja la conectividad directa en manos de las aerolíneas de mayor escala durante al menos dos meses, en un contexto en el que las obras en Ezeiza ya obligan a ajustes en toda la operación de vuelos de largo radio.