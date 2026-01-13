Flybondi enfrenta una situación complicada tras cancelar 125 vuelos domésticos y regionales, lo que representa aproximadamente el 25% de su programación habitual. Esta ola de cancelaciones impactó directamente en la temporada alta de viajes a pocos días de comenzar 2026, dejando a más de 20.000 pasajeros afectados.

La compañía explicó que estas cancelaciones obedecen a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”. A pesar de estas dificultades, Flybondi informó que en el mismo periodo logró operar más de 520 vuelos nacionales e internacionales, trasladando a más de 94.000 pasajeros. De los vuelos suspendidos, 30 correspondieron a la jornada del viernes 10 de enero.

Además, Flybondi señaló que el cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza el pasado viernes por la tarde generó un “efecto de arrastre” que complicó aún más las operaciones durante los días siguientes.

Respecto a los pasajeros afectados, la aerolínea indicó que su equipo de atención al cliente prioriza la reubicación en vuelos disponibles próximos a la fecha y horario originales. Sin embargo, reconoció que esta tarea se vuelve más difícil al inicio de la temporada alta debido al alto nivel de ocupación de los vuelos.

Flybondi, fundada en 2018 bajo la política de cielos abiertos del gobierno de Mauricio Macri, fue la primera aerolínea low cost en operar en Argentina y abrió camino para competidores como JetSmart. Su estrategia de tarifas agresivas favoreció un rápido crecimiento, aunque la empresa ha enfrentado reiterados problemas operativos.

En diciembre de 2025, la aerolínea también protagonizó una crisis similar con la cancelación de 70 vuelos en solo tres días. Si bien mostró cierta mejora durante ese año, persisten indicadores preocupantes.

Un informe de la firma Amadeus posicionó a Flybondi como la segunda aerolínea más impuntual del país, con una tasa de cancelaciones del 6,4%, solo detrás de Boliviana de Aviación. A fines de 2024, la situación era aún más crítica, ya que uno de cada diez vuelos programados por la empresa no llegaba a despegar.