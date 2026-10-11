Dos nuevos millonarios con el Quini 6: acertaron los números de la Segunda Vuelta y se llevaron más de $2.651 millones cada uno

El sorteo número 3416 del Quini 6 de este domingo 11 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 11.717 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.323 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 20 - 29 - 18 - 15 - 13 - 14. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 5.435 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos que se dividieron el pozo: cada uno se llevó $2.651.511.907,80. Los afortunados jugaron su boleta en agencias de Santiago del Estero capital y Ceres, Santa Fe.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 11 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.206 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 45 - 00 - 42 -06 - 01 - 27. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 511 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45. Hubo 29 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $17 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $8.000 millones de pesos.