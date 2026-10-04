Sorteo 3414 del Quini 6: hubo 45 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $11 millones

El sorteo número 3414 del Quini 6 de este domingo 4 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 9.400 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.695 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 24 - 27 - 15 - 38 - 21 - 11. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 4.807 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 37 - 23 - 00 - 16 - 10 - 32. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $10.100 millones de pesos.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 4 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.145 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 29 - 45 - 34 - 21 - 14 - 42. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 499 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 03 - 44 - 19 - 26 - 15 - 05. Hubo 45 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $11 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de $10.100 millones de pesos.