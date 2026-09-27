Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

El próximo sorteo del Quini 6 (Sorteo N° 3.411) que organiza la Lotería de Santa Fe del miércoles pone en juego un premio estimado de 7.200 millones de pesos.

Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Los números sorteados el miércoles 23 en cada categoría

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 05 - 07 - 18 - 25 - 30 - 41. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos

En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 40 - 00 - 44 - 08 - 06 - 14. En esta categoría tampoco hubo ganadores con seis aciertos

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 31 - 15 - 34 - 14 - 35 - 41. En esta categoría el pozo también quedó vacante.

Ganadores en la modalidad Siempre Sale

A pesar de que los tres pozos principales quedaron vacantes, la jornada dejó un saldo positivo para otros apostadores.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 20 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 18 millones cada uno.