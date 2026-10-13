Pragmatic Play extiende su red Drops & Wins con premios de hasta $5.000.000 semanales en PlayUZU

Pragmatic Play confirmó la extensión de su campaña Drops & Wins — una de las promociones de red más grandes del mercado de casino online — hasta el 3 de marzo de 2027. La iniciativa está disponible en el casino online PlayUZU, operador con licencia oficial en Argentina, y mantiene su estructura de dos componentes: Sorteos Semanales con pozo de $17.500.000 y Torneos Diarios con premios en efectivo para los primeros 500 jugadores del ranking diario.

La campaña está activa desde el 4 de marzo de 2026 y opera como una red global que corre en paralelo en múltiples operadores alrededor del mundo. PlayUZU Argentina participa como operador habilitado, lo que le da acceso al jugador local a un pozo de premios de escala internacional desde una plataforma regulada en el país.

Estructura de la campaña

La mecánica de Drops & Wins opera en dos niveles simultáneos. El primero son los Sorteos Semanales: cada semana se distribuyen $17.500.000 en 96.900 premios que se otorgan de forma aleatoria a jugadores activos en los títulos habilitados de Pragmatic Play. Los premios no responden a ninguna condición estratégica — caen durante los giros normales sin aviso previo ni requisitos adicionales de apuesta.

El segundo nivel son los Torneos Diarios: un sistema de ranking que se renueva cada 24 horas y premia a los 500 jugadores más activos en los juegos participantes con premios en efectivo sobre un pozo esperado de $1.000.000 diario. A diferencia de los Sorteos, acá la actividad del jugador tiene incidencia directa en el resultado.

Ambos mecanismos se activan con un único registro semanal dentro de cualquier juego participante. El jugador no tiene que elegir entre uno y otro — los dos corren en paralelo de forma automática durante toda la semana, sin que el jugador tenga que hacer nada más que jugar con normalidad, y esperar a que la suerte esté de su lado, o tenga un buen horóscopo.

Distribución de premios: Sorteos Semanales

El pozo semanal de $17.500.000 se reparte entre 96.900 ganadores de la siguiente manera: el premio mayor es de $5.000.000 para 1 ganador por semana. Le siguen $500.000 para 3 ganadores, $250.000 para 6, $50.000 para 10 y $25.000 para 30. El resto del pozo se distribuye entre premios de $5.000, $2.500, $500 y $250, con hasta 69.000 ganadores en el nivel más accesible. Adicionalmente, 20.000 jugadores reciben Giros Gratis (10 o 20 por ganador) cada semana, lo que amplía significativamente el volumen total de premiación.

Distribución de premios: Torneos Diarios

El pozo diario esperado de $1.000.000 se distribuye entre 500 ganadores. El primer lugar recibe $150.000 y el segundo $100.000. Las posiciones 3 y 4 cobran $50.000 cada una; del puesto 5 al 10, $25.000; del 11 al 20, $10.000; del 21 al 40, $5.000; del 41 al 80, $2.500; del 81 al 160, $1.000; del 161 al 300, $500; y del 301 al 500, $250. El ranking se calcula con base en la actividad del jugador durante el día en los juegos habilitados y se resetea completamente al inicio de cada nueva jornada.

Condiciones de participación en PlayUZU

El acceso a Drops & Wins requiere cuenta activa en PlayUZU y registro semanal dentro de cualquier juego participante de Pragmatic Play. No hay apuesta mínima específica para la promoción ni objetivos adicionales que cumplir más allá de estar en sesión en los juegos habilitados.

PlayUZU Argentina opera bajo licencia de la Provincia de Buenos Aires. Los premios obtenidos se acreditan en el saldo del jugador sin requisitos de apuesta y están disponibles para retiro inmediato en pesos argentinos a través de Mercado Pago y tarjetas locales. La tasa de conversión de moneda es determinada exclusivamente por Pragmatic Play mediante un multiplicador aplicado sobre el euro.

Información sobre el marco regulatorio del juego online en Argentina está disponible en Saber Jugar, el organismo oficial de referencia en la materia.

Promoción disponible del 04/03/2026 al 03/03/2027. Pozo de premios semanal de $17.500.000. Los premios pueden caer de forma aleatoria en cualquier juego participante. Se aplican las Políticas de Juego y Recompensa de UZU. Pragmatic Play se reserva el derecho de modificar o cancelar la promoción en cualquier momento.

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La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).