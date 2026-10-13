Sin Paredes y sin fútbol: Boca cayó ante Vasco y quedó obligado a remontar

Boca sufrió una dura derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sintió la ausencia de Leandro Paredes y tuvo dificultades para encontrar circuitos de juego que le permitieran generar peligro con claridad. Del otro lado, el conjunto brasileño mostró orden, supo cómo plantear el partido y aprovechó las falencias del Xeneize para quedarse con una victoria clave.

El único gol de la noche llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Adson se impuso en el juego aéreo y conectó un gran cabezazo para poner el 1-0. A partir de allí, Vasco Da Gama administró la ventaja y obligó a Boca a buscar alternativas para llegar al empate, aunque al local le costó encontrar caminos para quebrar la defensa rival.

Uno de los pocos puntos altos del conjunto argentino fue Lautaro Blanco. El lateral izquierdo se mostró activo por su sector, ganó metros con sus desbordes y envió varios centros al área. Incluso tuvo una acción que terminó con la pelota impactando en el palo, pero la suerte tampoco estuvo del lado del Xeneize, que acumuló intentos sin conseguir la igualdad.

A falta de 15 minutos para el cierre, Boca estuvo muy cerca de conseguir el empate con un potente remate de Santiago Ascacibar que reventó el travesaño. Sin embargo, la pelota no quiso entrar y el equipo de Arruabarrena terminó la noche con las manos vacías, condicionado por su falta de claridad en los últimos metros.

Otra de las jugadas determinantes fue la expulsión del colombiano Andrés Gómez, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas 15 segundos, luego de protestar y encarar al árbitro Piero Mazza. La roja dejó al equipo argentino en una situación todavía más favorable en el tramo final y aumentó sus posibilidades de ir en busca del empate pero ni aún así lo consiguió.

Ahora, Boca deberá dar vuelta la serie el próximo martes en condición de visitante para mantener vivo el sueño de llegar a la final de la Copa Sudamericana. La revancha podría disputarse en el Maracaná o trasladarse a Asunción, a la espera de la confirmación definitiva de la localía de Vasco da Gama. Antes, el Xeneize tendrá otro compromiso importante: este viernes recibirá a Talleres en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura.