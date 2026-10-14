“Es irrespetuoso”: Wayne Rooney destrozó a Lisandro Martínez tras su explosivo reclamo

El campeón del mundo cuestionó la falta de inversiones tras la derrota ante Atlético de Madrid por la Champions League. Y la leyenda de los Diablos Rojos lo criticó por sus declaraciones.

Lisandro Martínez quedó en el centro de la escena tras la derrota del Manchester United por 2-0 ante Atlético de Madrid, por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League. Después del encuentro, el defensor argentino cuestionó a la dirigencia por la falta de inversiones en el mercado de pases y reclamó un plantel más competitivo. Sus declaraciones generaron repercusiones y provocaron una contundente respuesta de Wayne Rooney, histórico referente de los Diablos Rojos.

“Este rendimiento fue realmente pobre. Tengo que controlarme mucho. A veces es un reflejo en el espejo de nuestro club en este momento”, expresó el campeón del mundo. Luego, apuntó directamente contra la conducción deportiva: “Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. Espero más de nuestro director de fútbol”. De esta manera, Martínez dejó en claro su malestar con la planificación del equipo y reclamó que la dirigencia dé un paso adelante para competir al máximo nivel.

Wayne Rooney cruzó a Lisandro Martínez y puso en duda su continuidad

Las declaraciones del argentino no cayeron bien en Rooney, quien consideró que el reclamo debió resolverse puertas adentro y cuestionó el rendimiento del defensor. “Creo que se ha pasado un poco de la raya, y eso debería haber quedado interno”, sostuvo el exdelantero al referirse a la postura de Martínez, en medio de las críticas que rodean al Manchester United por su presente deportivo.

Sin embargo, Rooney fue todavía más contundente al hablar sobre la posibilidad de que el club invierta más dinero en refuerzos. “Quiere que el club invierta más dinero, y para hacerlo probablemente él sea uno de los jugadores que salga por la puerta, si soy honesto”, disparó. Además, lanzó una crítica directa al nivel futbolístico del argentino: “Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas”. Sus palabras elevaron la tensión y pusieron el foco sobre el futuro del defensor en Old Trafford.

Por su parte, Martínez también defendió el trabajo de Michael Carrick y sostuvo que el entrenador hizo lo mejor posible con las herramientas disponibles. “Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben todos los detalles y si no cambiás la siguiente temporada es un gran problema”, explicó el argentino, quien insistió en que la responsabilidad por el presente del equipo no debe recaer exclusivamente sobre el cuerpo técnico o los futbolistas.

No es la primera vez que Lisandro Martínez protagoniza un cruce con una leyenda del Manchester United. Gary Neville y Paul Scholes, dos históricos del club inglés, también han cuestionado públicamente al defensor campeón del mundo por distintos aspectos de su rendimiento. De esta manera, el argentino vuelve a quedar en el centro de las críticas de antiguos referentes de los Diablos Rojos, en medio de un contexto de exigencia deportiva y cuestionamientos por el presente del equipo.

El cruce entre Martínez y Rooney expuso dos miradas sobre la crisis del Manchester United: mientras el argentino reclamó una mayor inversión para construir un plantel competitivo, el exgoleador puso en duda si el propio defensor está a la altura de las exigencias del club. La derrota ante Atlético de Madrid por la Champions League volvió a encender las alarmas y sumó un nuevo capítulo a la tensión que rodea a los Diablos Rojos, con el mercado de pases y el rendimiento de sus figuras en el centro del debate.