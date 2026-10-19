Del sueño de un nuevo comienzo a la tragedia: los estremecedores detalles del femicidio en Valeria del Mar

A más de 24 horas del brutal femicidio que conmocionó a Valeria del Mar y a toda la región de Pinamar, la investigación judicial avanza con nuevos datos sobre la vida de la víctima y las horas previas al ataque que terminó con la detención de su pareja, identificado como Cristian Navarro.

La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas, de 36 años. Madre de dos hijos de 12 y 18 años, Novik Rojas se desempeñaba como peluquera desde hacía dos décadas. Según reconstruyeron allegados a la investigación, se había mudado a la costa atlántica hacía apenas unos meses en búsqueda de estabilidad y de un cambio de rumbo tras atravesar una serie de conflictos familiares.

La crudeza de su último testimonio

En medio del dolor y la conmoción, trascendió un desgarrador video que la propia Aldana había publicado meses antes del trágico desenlace en sus redes sociales, donde visibilizaba la compleja situación personal y económica que atravesaba desde su llegada a la zona.

“La estoy pasando mal. Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso. Tengo trastorno generalizado y ansiedad. Hace tres años estoy medicada, pero hace tres meses me vine a vivir acá por razones familiares de muchos problemas”, relataba la mujer en la grabación, reflejando el cuadro de vulnerabilidad que padecía. En el mismo descargo, había manifestado angustiada: “No pude conseguir trabajo. Llegué a pedir que me den de comer porque no tenía alimentos”.

Efectivos de la DDI al detener al femicida en Valeria del Mar.

El horror en la vivienda y la investigación

El femicidio quedó al descubierto cuando el menor de sus hijos, un niño de 12 años, regresó a su domicilio tras participar de una actividad de los boy scouts y encontró a su madre gravemente herida. De acuerdo con los primeros indicios que analizan los investigadores, el adolescente habría escuchado una fuerte discusión previa antes de retirarse de la casa, un elemento clave que ahora la Justicia intenta terminar de encajar en la reconstrucción temporal del crimen.

Por su parte, el principal sospechoso y novio de la víctima, Cristian Navarro, fue aprehendido horas más tarde. El cerco policial se cerró luego de que el propio agresor se comunicara con un amigo para confesarle lo ocurrido y enviarle su ubicación exacta, un dato crucial que derivó en el rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

La geolocalización del teléfono del homicida.

Al momento de ser interceptado por la policía, Navarro presentaba múltiples heridas cortantes en los brazos, el cuello y el abdomen —presumiblemente autoinfligidas en un intento de autoeliminación—, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado bajo custodia policial.

La causa continúa bajo la carátula de homicidio en contexto de violencia de género, tramitando en la Unidad Funcional de Instrucción y Debate (UFI) N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli. En las próximas horas, se aguarda la evolución médica del imputado para poder indagarlo.