Magalí Vera, más allá del femicidio: un documental busca recuperar su historia y se proyecta ante los diputados

El documental sobre Magalí reconstruye su vida y habla sobre violencia de género. (Foto elecos.com.ar)

La historia de Magalí Vera llegará a la Cámara de Diputados a través de una producción audiovisual que busca recuperar la vida de la joven más allá del femicidio que terminó con ella. El documental, realizado en Necochea, tendrá así una nueva instancia de difusión con el objetivo de visibilizar su historia y promover la concientización sobre la violencia de género.

Magalí tenía 34 años y fue asesinada el 1 de diciembre de 2024 por su pareja, Javier Cerfoglio, de 40 años. De acuerdo con el caso judicial, la joven fue golpeada y luego trasladada en un automóvil hasta el río Quequén, donde fue arrojada con la intención de simular un accidente.

Cerfoglio fue condenado a prisión perpetua y actualmente cumple su pena en la penitenciaría de Batán.

Magalí Vera fue brutalmente asesinada a fines de 2024.

El eje del documental sobre Magalí Vera

El eje del documental no está puesto únicamente en reconstruir las circunstancias del crimen. La producción intenta recuperar quién era Magalí antes de convertirse en víctima de un femicidio: sus vínculos, sus afectos, sus proyectos, sus sueños y los distintos aspectos de su personalidad.

La obra fue dirigida por Fabián Pérez Battaglini y producida por Marina Turletto. Para reconstruir la vida de la joven, incorpora testimonios de familiares, amigos y personas que estuvieron cerca de ella.

El estreno tuvo lugar el 28 de agosto en el teatro municipal de Necochea, con entrada libre y una campaña solidaria. En aquella oportunidad, quienes asistieron fueron convocados a colaborar con alimentos no perecederos que posteriormente fueron destinados a comedores y merenderos de la ciudad.

“Ella tenía sueños, él los truncó”, el documental sobre Magalí Vera..

Ahora, la llegada de la producción al ámbito legislativo permitirá ampliar el alcance de ese mensaje y volver a poner en primer plano una historia que busca no quedar reducida al momento de la muerte de Magalí.

Uno de los propósitos centrales del documental es también contribuir a identificar situaciones de violencia de género que pueden no resultar evidentes para el entorno de una persona que las atraviesa. La producción plantea, en ese sentido, la importancia de reconocer señales que en determinadas circunstancias pueden pasar inadvertidas incluso para familiares, amigos o personas cercanas.

La propuesta se resume en una frase que atraviesa la producción: “Ella tenía sueños, él los truncó”. El lema busca recuperar aquello que el femicidio no debería borrar: la identidad de Magalí, sus proyectos, sus vínculos y la vida que tenía por delante.