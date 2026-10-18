“Perdoname por todo, la maté”: asesinó a su pareja y fue detenido tras enviar su ubicación a un amigo

El momento de la detención del imputado por el femicidio en Valeria del Mar.

Una mujer de 36 años fue encontrada asesinada con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda de Valeria del Mar. Su pareja, principal sospechoso del femicidio, quedó aprehendida luego de que un amigo alertara a la policía sobre su ubicación. El hombre presentaba heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al hospital de Pinamar con custodia policial.

El hecho ocurrió entre el viernes 16 y este sábado 17 de octubre en una vivienda ubicada en Betbeder 481 de la citada localidad pinamarense, donde fue hallada sin vida Aldana Novik Rojas, de 36 años.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso 0223, el principal sospechoso es su pareja, quien habría llegado al domicilio durante el mediodía, en un horario inusual debido a que habitualmente trabajaba hasta horas de la tarde.

La investigación permitió establecer que, durante la mañana, el hijo menor de la mujer habría escuchado una fuerte discusión entre su madre y la pareja. Luego, el niño se retiró de la vivienda para asistir a una actividad de los boy scouts y, al regresar por la tarde, encontró a su madre con múltiples heridas de arma blanca.

La confesión que recibió la madre del imputado

En el marco de la búsqueda del sospechoso, la policía recibió una comunicación telefónica de su madre, quien informó que el hombre la había llamado a las 17.46 y le había dicho que lo perdonara por todo, que había matado a su pareja y que se había clavado un cuchillo en el cuello.

Según el parte, después de esa conversación la mujer no pudo volver a comunicarse con su hijo, por lo que dio aviso a las autoridades.

A partir de entonces, efectivos de distintas dependencias policiales encabezas por la DDI desplegaron tareas investigativas, relevamientos de cámaras de seguridad y toma de testimonios para establecer el paradero del hombre. También se solicitó un informe sobre la apertura de antenas del teléfono celular del sospechoso para contribuir a su localización.

Envió su ubicación a un amigo y fue aprehendido

La búsqueda concluyó cuando el sospechoso se comunicó telefónicamente con un amigo y le envió la ubicación del lugar donde se encontraba. El hombre alertó al personal policial, que se dirigió hasta allí y logró aprehenderlo.

Al momento del procedimiento, el sospechoso presentaba heridas cortantes en ambos brazos, el cuello y el abdomen. Debido a su estado de debilidad, se solicitó una ambulancia para trasladarlo al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial.

La fiscalía interviniente dispuso la incautación de las prendas de vestir y del teléfono celular del aprehendido, además de un examen por parte de un médico legista y las actuaciones correspondientes.

La investigación judicial

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, mientras que efectivos de la DDI Dolores, la SubDDI La Costa y la SubDDI Villa Gesell, con base operativa en Pinamar, participaron de las tareas investigativas y de la búsqueda del sospechoso.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N.º 4 de Pinamar, conducida por el fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli. La investigación fue caratulada como homicidio en contexto de violencia de género.