Sorteo 3419 del Quini 6: un cordobés ganó la Gran Revancha y se lleva una montaña de dinero

El sorteo número 3419 del Quini 6 de este miércoles 21 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 7.600 millones de pesos, con casi de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 05 - 39 - 04 - 32 - 44 - 40. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 45 - 42 - 21 - 04 - 20 - 24. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 21 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 4.684 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01. En esta modalidad hubo un apostador con seis aciertos y se llevó todo: $4.684.503.196,80. La montaña de dinero se fue para Córdoba capital.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 372 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43. En este sorteo, hubo 12 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $31 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.000 millones de pesos.