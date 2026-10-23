Otro allanamiento por tenencia de material de pornografía infantil

Una intervención de la Fiscalía de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género derivó en un allanamiento donde secuestraron un celular en el marco de una causa por producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) tras la denuncia que en marzo hizo el National Center for Missing & Exploited Children que detectó en una aplicación de mensajería ocho archivos en formato video de material de abuso sexual infantil.

Celular secuestrado.

Tras las tareas que hicieron efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) se constató que el investigado en cuestión residiría en una vivienda en el barrio Colinas Verdes que fue allanada tras el aval del Juzgado de Garantías Nº5.

El celular secuestrado será peritado y no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.