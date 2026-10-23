SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Caen dos acusados de robar una casa en el barrio El Casal

Tienen 25 y 43 años. Los aprehendió personal de la Subcomisaría Camet y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Momento de la detención.

23 de Octubre de 2026 18:05

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos hombres acusados de encubrimiento en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en una vivienda del barrio El Casal fueron aprehendidos este viernes por personal policial y trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Elementos secuestrados.

El hecho se había registrado cuando dos sujetos con el rostro cubierto ingresaron al domicilio tras romper una puerta y sustrajeron una notebook y dos teléfonos celulares, mientras la víctima y su pareja se encontraban durmiendo.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de que los elementos sustraídos estaban siendo ofrecidos a la venta. En el procedimiento se secuestraron la notebook, los dos celulares y algo más de setenta mil pesos.

Tienen 25 y 43 años.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la aprehensión de ambos hombres y su traslado a la alcaidía penitenciaria de Batán.

Leé también

Temas

    Lo más

    leído