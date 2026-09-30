Irá a juicio porque lo encontraron con dos termotanques eléctricos y grifería robados

apenas nueve meses después de ser detenido durante un operativo policial donde le secuestraron dos termotanques eléctricos y grifería robados, un hombre irá a juicio por encubrimiento agravado con fines de lucro tras la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías.

A mediados de agosto la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos no hizo lugar al cambio de calificación legal que pidió la defensa de B.A.B.J, rechazó el pedido de cese de la medida de coerción personal y elevó la causa a juicio, lo que motivó un recurso de apelación del defensor oficial Christian Rajuán.

Lo resolvió la Sala II.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal el imputado y otra persona recibieron antes del 10 de enero de 2026, a sabiendas de su procedencia ilícita y con ánimo de lucro, dos termotanques eléctricos marca Señorial, modelo Zafiro, de 65 litros, cuatro piezas de grifería de ducha mono comando marca Genebre y ocho porta duchadores de la misma marca que fueron robados de una obra en construcción.

Los Jueces Adrián Angulo y Juan Pablo Lódola entendieron que “el sostenimiento de la medida de coerción impuesta al causante se justifica, en términos de proporcionalidad, en base al tiempo y la modalidad en que el causante permanece bajo encierro cautelar, frente a un ilícito que no admite la eventual condena de ejecución condicional al registrar sentencias condenatorias firmes, con más declaración de reincidencia”.

Conforme a las constancias de autos, B.AB.J. registra una pena de dos años de efectivo cumplimiento en noviembre de 2021 por robo agravado por el uso de un arma de utilería en grado de tentativa; otra de seis meses de prisión en marzo de 2024 por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y fue declarado reincidente.

Se rechazó el pedido de la defensa.

“En ese orden de ideas, podemos sostener que de recuperar el causante su libertad, en este momento, se configuraría un riesgo para el resultado del proceso, por lo que la misma debe restringirse a fin de garantizar provisoriamente el cumplimiento de la ley penal”, agregaron.

De esta manera la Sala II confirmó la decisión original del Juzgado de Garantías N°6 y no hizo lugar al cambio de calificación legal incoado por la defensa respecto de B.A.B.J., rechazó el pedido de cese de la medida de coerción personal y elevó la causa a juicio.