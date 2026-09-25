Sobreseyeron a cuatro acusados de encubrimiento por falta de pruebas

Cuatro jóvenes acusados de encubrimiento agravado tras el robo de un rodado a un conductor de Uber fueron sobreseídos por el Juzgado de Garantías N°4 al entender que no se alcanzó el lumbral de suficiencia probatoria requerido para elevar las actuaciones a juicio.

La investigación se inició a partir del robo a mano armada ocurrido el 19 de enero de 2026 de un Volkswagen Gol Trend perteneciente a un chofer de Uber. Posteriormente, cuatro mayores y un menor fueron encontrados en otro rodado similar en la zona de Guanahani al 9700 mientras se verificaba la presencia del automóvil robado.

El auto fue recuperado.

Durante el procedimiento policial fueron halladas dos llaves de ignición en el asiento trasero del vehículo en el que se movilizaban los acusados y una de ellas permitió abrir el automóvil sustraído.

El abogado penalista Bernardo Palumbo planteó la diferencia horaria entre los dos hechos –el robo y la aprehensión-, la falta de imágenes más allá de la existencia de cámaras en el lugar de los hechos, la irregularidad en el procedimiento donde interceptaron a su defendido y la certeza de que no se buscaron testigos durante el procedimiento.

En su resolución, el Juez de Garantías Juan Tapia concluyó que no se pudo determinar cuál de las cinco personas que estaban dentro del vehículo tenía la posesión de la llave ni quién había conducido el automóvil sustraído . Tampoco surgieron cámaras de seguridad, testigos directos u otros elementos que vincularan individualmente a los sujetos con el vehículo robado.

Dos de los detenidos.

A esto se sumó que los cuatro imputados negaron su participación y brindaron versiones coincidentes sobre las circunstancias en las que habían sido interceptados. El análisis de los teléfonos celulares secuestrados tampoco aportó elementos de interés para la investigación.

El magistrado consideró que el Ministerio Público Fiscal no incorporó nuevas pruebas capaces de superar esas dudas y que tampoco había elementos que permitieran prever que en un eventual juicio pudiera revertirse la insuficiencia probatoria. Por ese motivo, hizo lugar a los planteos de Palumbo y la defensa oficial y dispuso el sobreseimiento de los cuatro acusados, al entender que el delito imputado no había sido cometido por ellos.