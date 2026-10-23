Intentaron robar una moto y meterse en una casa

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos el viernes a la madrugada luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de robo de una moto y de intentar ingresar por la fuerza a una propiedad.

El procedimiento se inició alrededor de las tres de la madrugada cuando personal del Comando de Patrullas Norte fue comisionado por el sistema de emergencias 911 a un domicilio ubicado en Las Heras al 2400 tras recibirse un aviso sobre varios sujetos intentando sustraer una mora estacionada en la vía pública.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 25 años, quien manifestó que, desde el balcón de su vivienda, había observado a cuatro masculinos rodeando una moto e intentando forzar la dirección para llevársela.

Mientras los uniformados desplegaban un operativo de búsqueda, operadores del Centro de Operación y Monitoreo informaron que, mediante cámaras de vigilancia habían detectado a dos sujetos con características similares intentando forzar el portón de una vivienda en la zona de Santa Fe entre Alvarado y Avellaneda.

Según el seguimiento, ambos se retiraron por Alvarado en dirección a Córdoba y con la información aportada, los efectivos continuaron el rastrillaje y lograron interceptar a los dos jóvenes en la calle San Lorenzo, entre Santiago del Estero y Santa Fe.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión de ambos jóvenes y la notificación de la formación de causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía publica en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.