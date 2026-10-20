Brutal ataque en el centro de Mar del Plata: intentaron robarle la moto a una joven y la golpearon salvajemente

Otro caso de inseguridad puso en alerta a los vecinos del centro de Mar del Plata cuando una joven fue víctima de un violento intento de robo en plena avenida.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando estaba detenida en el semáforo de Colón y Santa Fe y se dirigía al Automóvil Club Argentino (ACA) para inflar una de las ruedas de su moto.

La víctima sufrió fuertes golpes y fue llevada al Hospital Interzonal General de Agudos para ser atendida.

"No dio tiempo porque estos salvajes se le tiraron encima, le quisieron sacar la moto. No pudieron, pero la golpearon toda", relató su madre en diálogo con 0223. Tras la agresión, la víctima debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La mujer contó que su hija sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y que debieron realizarle una tomografía debido a la gravedad de los golpes. "Los traumatismos fueron fuertísimos, en el ojo, la boca, cráneo, golpes en el cuerpo, lastimaduras en las rodillas", detalló. Además, aseguró que nadie la asistió en el momento del ataque: "Me llamó y estaba en shock".

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando estaba detenida en el semáforo de Colón y Santa Fe

La madre también vinculó el episodio con otro hecho de inseguridad que sufrió el 4 de octubre, cerca de las 5 de la mañana, cuando un hombre rompió el vidrio de su auto y se llevó distintas pertenencias. El robo ocurrió en Bolívar, entre San Luis y Mitre.

Respecto al accionar, contó que el delincuente "rompió el vidrio, ingresó y empezó a sacarme lo que tenía en el baúl. Después subió al auto, revisó todo, lo quiso poner en marcha, no pudo y pasó para la parte trasera, donde sacó la goma de auxilio". Según señaló, había una cámara de seguridad enfocando el vehículo, pero eso no impidió el accionar del sujeto.

VIDEO

La mujer sospecha que podría tratarse del mismo individuo que atacó a su hija. Además, indicó que suele ser visto en distintos puntos del centro, como Colón y Santa Fe, La Rioja entre Bolívar y Colón y la plaza Mitre.

"No podemos quedarnos con 'qué bueno que no pasó a más', porque esta delincuencia ya se tiene que terminar", reclamó la madre, quien expresó su indignación por la violencia que sufrió su hija y la falta de asistencia en el momento de la agresión.

Este episodio puso el foco en la necesidad de contar con más patrulleros en la zona debido a la reiteración de hechos delictivos. "Es una vergüenza que nuestra Mar del Plata se haya degenerado tanto", concluyó.