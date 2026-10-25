Histórico: Quilmes tendrá tres equipos en torneos profesionales el mismo día

Quilmes de Mar del Plata vivirá una jornada sin precedentes para su presente deportivo, con sus equipos de Primera División de fútbol masculino, básquet masculino y básquet femenino compitiendo en torneos profesionales durante el mismo día. Un hecho que trasciende las fronteras de la institución y pone a Mar del Plata en el centro de la escena deportiva nacional.

Este domingo 25 de octubre, el "cervecero" será protagonista de una jornada histórica. Por primera vez en su actual presente institucional, tres de sus equipos de Primera División afrontarán compromisos en competencias profesionales durante un mismo día, representando no solamente los colores del club, sino también a la ciudad en distintos escenarios del deporte argentino.

El fútbol masculino disputará, desde las 16 horas, el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional de AFA frente a Deportivo Norte, en el Campo Deportivo José Piantoni. Por su parte, el equipo femenino de básquetbol recibirá a Vélez Sarsfield a las 20 horas, en el estadio José Martínez, por la Liga Nacional de Básquet Femenina. En simultáneo, el plantel masculino de básquetbol visitará a Ciclista Juninense desde las 20:30, por una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet.

Un logro que también representa a Mar del Plata

El valor de esta jornada trasciende la vida institucional del club. Cada vez que Quilmes compite en una liga nacional o en un torneo de alcance federal, también lleva el nombre de Mar del Plata a otras ciudades del país. Sus equipos, deportistas, cuerpos técnicos y dirigentes se convierten en representantes de una comunidad que encuentra en el deporte una parte fundamental de su identidad.

En ese sentido, contar con tres equipos profesionales compitiendo en simultáneo representa un motivo de relevancia para el deporte marplatense. Refleja el trabajo que se desarrolla desde los clubes de la ciudad y la importancia de estas instituciones como espacios capaces de generar oportunidades, formar deportistas y proyectar talento hacia las competencias de mayor exigencia.

Una jornada para la historia

Este domingo, el fútbol masculino, el básquet masculino y el básquet femenino compartirán una misma fecha competitiva, aunque en diferentes escenarios y horarios. Tres equipos, tres competencias y un mismo objetivo: representar de la mejor manera a Quilmes y a Mar del Plata.

Una jornada que invita a mirar el presente del club con orgullo, pero también a reconocer el valor que tienen las instituciones deportivas para el crecimiento de toda una ciudad.



