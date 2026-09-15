La otra cara de Alvarado: con un gran presente deportivo, atraviesa una situación económica crítica

Hay un Alvarado dentro de la cancha y otro institucional, con dos realidades muy diferentes.

No todo lo que brilla es oro. Hace dos meses, sumido en una complicada crisis institucional, un grupo de socios tomó la decisión de hacerse cargo de la Comisión Directiva de Alvarado, con Alejandro Naveiro a la cabeza, para llevar adelante los destinos del club tras la salida indeclinable de Emiliano Montes y la Comisión Normalizadora. Sin embargo, desde ese momento, la situación económica siempre fue un problema y ahora llamaron a una Asamblea Extraordinaria para poner al tanto a socios e hinchas.

La misma será el miércoles a las 18.30 y fue convocada de urgencia ante la "situación económica crítica", según indica el comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

El costo operativo de abrir el "José María Minella" en cada partido de local y el gasto que significan los viajes del plantel que disputa el Federal A, vuelven muy difícil llevarlos a cabo. Entonces, el objetivo es contarles a socios e hinchas cuál es la situación real y pedir otro esfuerzo para afrontar la recta final del año.

Con el lema "Alvarado te necesita más que nunca", la dirigencia pide una concurrencia importante de socios e hinchas para, entre todos, buscar una salida.

Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo consiguió sus objetivos con antelación: clasificó hace 10 días a la Copa Argentina 2027 y, el fin de semana, pese a la derrota en Cipolletti, se aseguró un lugar en los cuartos de final del Federal A, en busca del primer ascenso.