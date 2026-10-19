El Club Náutico y un encuentro especial con Rosas del Mar

Se realizó en las instalaciones del Club Náutico Mar del Plata (CNMP) un emotivo y significativo encuentro en el marco de las distintas actividades que se vienen realizando durante octubre por el mes de la prevención y concientización del cáncer de mama. Cabe mencionar que las acciones se llevaron adelante en el marco de convenio de trabajo que el Club Náutico tiene con el Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica de Mar del Plata.

Así fue que las integrantes de Rosas del Mar visitaron las instalaciones, recorriendo las zonas comunes y de entrenamiento y compartieron un intercambio con las remeras y remeros del Náutico en el gimnasio recientemente inaugurado. Posteriormente, se realizó una actividad central en la botera de SUP y Remo en la cual se entregaron distinciones y se conversó a propósito del motivo de la convocatoria.

Una vez finalizada esa actividad, se realizó un encuentro gastronómico en el quincho del club del que también participaron los equipos de trabajo, el área de prensa y comunicación de TEN, como así también Julieta Lillo, gerente de marketing y comunicación del Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica de Mar del Plata.

Previo al almuerzo, compartió unas palabras fraternales con las invitadas Juan Agra, el presidente de la institución, acompañado por José Luis Godoy, vicepresidente, quien les entregó el libro del centenario. También participó del agasajo Diego Coppa, presidente de la subcomisión de Stand Up Paddle y Ulises Bessouet, de la subcomisión de Remo.

De este modo, el fin de semana se dio otra demostración de la importancia de los trabajos mancomunados que llevan adelante el Club Náutico Mar del Plata, Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica de Mar del Plata, que tienen por objetivo siempre poner por delante la importancia del cuidado de la salud, las actividades deportivas, y el bienestar común.