Sopresa en el Balón de Oro: el ganador menos pensado

El delantero inglés Harry Kane, que a nivel de cubes se desempeña en el Bayern Múnich de Alemania, fue reconocido como el mejor jugador del mundo y se quedó con el Balón de Oro.

Kane, de 33 años, tuvo una impresionante temporada en la que anotó 73 goles y repartió 8 asistencias en 65 partidos.

En la Bundesliga, el delantero británico se lució con 36 goles y cinco asistencias y así quedarse con el título (también se coronaron en la Copa de Alemania), mientras que en el Mundial en seis ocasiones para que Inglaterra finalizara tercera y se pudiera subir al podio por segunda ocasión en su historia.

Kane también fue reconocido durante la ceremonia con el Premio Müller que se le entrega al mejor delantero del mundo.

De esta manera, el delantero se convirtió en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro, luego de que lo consiguieran Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, Kevin Keegan en 1978 y 1979 y Michael Owen en 2001.

Los otros grandes candidatos a quedarse con el premio que se le entrega al mejor del mundo eran los españoles Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, además del astro argentino Lionel Messi y los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

En lo que respecta al fútbol femenino, la ganadora fue la española Alexia Putellas, quien consiguió este premio por tercera ocasión luego de haberlo obtenido también en 2021 y 2022.

Durante la última temporada, la jugadora del Barcelona ganó LaLiga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, además de la Champions League, mientras que con su selección conquistó la Nations League.

Los otros ganadores en la ceremonia del Balón de Oro