Maracanazo inolvidable: Estudiantes y su mística, en la final de la Libertadores

"Muslerazo" en Río de Janeiro. El arquero fue el héroe de un Estudiantes heroico.

Estudiantes sumó otra página dorada más a su historia plagada de éxitos y venció a Flamengo de Brasil por 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en ambos partidos, para clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026 donde enfrentará a Palmeiras.

El mote de héroe le quedó al guardameta uruguayo Fernando Muslera, que se volcó sobre su poste derecho para quedarse con tres remates, de Jorginho, Lucas Paqueta y Bruno Henrique, para así sellar el acceso al duelo decisivo.

Para el conjunto argentino convirtieron, desde los 12 pasos, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, con el remate errado de Edwuin Cetré, mientras que los goleadores en la tanda decisiva del local fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

Además, como un agregado emotivo extra, el “Pincha” tuvo que jugar desde los cinco minutos del segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Así, Estudiantes clasificó a la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009, y a su primera final internacional desde la Recopa Sudamericana 2010, que lo hará enfrentar al Palmeiras brasileño el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.