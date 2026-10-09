Se salvó de milagro: un exSan Lorenzo sufrió un grave accidente en Colombia

El defensor colombiano Nicolás Hernández, que tuvo breves pasos por San Lorenzo y Banfield, fue víctima de un grave accidente de tránsito en la ciudad de Cali, donde se encuentra jugando en América desde medidados de 2025.

Las condiciones climáticas no eran las mejores, Hernández manejaba su vehículo por Cali cuando de repente un árbol de gran tamaño cayó sobre él. Afortunadamente, el marcador central no sufrió heridas de gravedad, aunque sí algunos traumatismos lógicos luego de semejante accidente.

A través de su sitio oficial, América de Cali compartió con el público general: “América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”.

“El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El Club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación”, completó el conjunto colombiano en un escueto comunicado de prensa.



