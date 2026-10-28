San Lorenzo vivió una jornada especial en Vélez y hubo una figura que se llevó todos los aplausos

San Lorenzo vivió una jornada especial para el crecimiento de su fútbol femenino formativo. Las categorías Sub 14 y Sub 20 viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para conocer el estadio de Vélez Sarsfield, recorrer sus instalaciones y disputar partidos amistosos frente a los equipos del Fortín en la Villa Olímpica de Liniers. La actividad, realizada el martes, combinó aprendizaje, compañerismo y competencia, en una experiencia que dejó recuerdos importantes para las más de 20 jugadoras que formaron parte de la delegación azulgrana.

La visita al estadio de Vélez representó una oportunidad para que las chicas conocieran desde adentro uno de los escenarios emblemáticos del fútbol argentino. Más allá de la posibilidad de recorrer las instalaciones de una institución de Primera División, la jornada permitió compartir experiencias con otro club y fortalecer el vínculo de las futbolistas con el deporte. Para las jugadoras más jóvenes, este tipo de iniciativas resulta fundamental para seguir desarrollándose tanto dentro como fuera de la cancha.

Después del recorrido, llegó el momento de saltar al campo de juego y medirse con las representantes del Fortín. La categoría Sub 14 disfrutó de una experiencia marcada por el aprendizaje, el compañerismo y la posibilidad de competir ante un rival de otra institución. El objetivo estuvo puesto en sumar minutos, incorporar herramientas y continuar el proceso de formación en un contexto diferente al habitual.

La Sub 20, por su parte, le puso un condimento especial a la jornada con una actuación destacada que terminó en victoria para San Lorenzo. La gran figura fue Priscila Medina, autora de dos golazos que despertaron los aplausos de quienes presenciaron el encuentro. El resultado coronó una tarde positiva para las juveniles del Ciclón, que pudieron combinar el disfrute de la experiencia con una buena presentación futbolística.

La delegación estuvo acompañada por el coordinador del fútbol femenino del club, Cristian Pérez, junto con Verónica Gauna, Gustavo Velázquez, Adrián Núñez, Alberto Cabral y la secretaria Mariela Tarrio. Desde San Lorenzo destacaron la importancia de la jornada y agradecieron al Club Atlético Vélez Sarsfield por abrir las puertas de su predio. Una experiencia que trascendió los resultados y reforzó el valor de la formación, el intercambio entre instituciones y el crecimiento del fútbol femenino.