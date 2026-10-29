Todo listo para una nueva edición de Halloween y el festival Yeca en Mar del Plata: días y horarios
Ambas propuestas se desarrollarán durante el próximo fin de semana. El cronograma de actividades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata se prepara para vivir durante el fin de semana una nueva edición de Halloween con propuestas para toda la familia y el festival Yeca en calle Olavarría.
La jornada comenzará este sábado 31 de octubre, a partir de las 17, con propuestas culturales, experiencias temáticas, música y gastronomía, diseñadas para disfrutar en familia y recorrer de forma gratuita.
Halloween en Mar del Plata
De 17 a 23, distintos espacios culturales abrirán sus puertas con propuestas especiales de Halloween:
-Villa Victoria: Brujas. El parque se convertirá en un cementerio encantado, donde regresarán tres hermanas brujas. Habrá espectáculos musicales durante la jornada, puntos fotográficos, recorridos por el parque y música para bailar.
-Villa Mitre: Fantasmas. El parque se llenará de fantasmas y una ambientación inspirada en historias misteriosas. Además, Factory estará presente con DJs juveniles de su staff.
-Museo Castagnino: Mansión Zombie. Una experiencia inmersiva para recorrer una mansión de terror en la que cobran vida monstruos y cada cuadro esconde un personaje sorpresa.
-Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia: Animales Reanimados. Experimentos y criaturas escapadas de los laboratorios serán parte de esta propuesta, que incluye el recorrido Semáforo del Miedo, con tres niveles de intensidad para que cada visitante elija su propia experiencia.
-Biblioteca Leopoldo Marechal: Escuela Mágica y Hechicera. Los participantes podrán convertirse en aprendices de magia, atravesar el túnel del miedo y descubrir los secretos de una escuela encantada. Show a cargo del Yasomago, quien buscará escapar de sus miedos mediante trucos e ilusionismo. Esta propuesta es con entrada paga.
Festival Yeca Olavarría
De 20 a 23, el Festival Yeca se suma a las celebraciones en la calle Olavarría - desde Rawson a San Lorenzo- con un corredor gastronómico, feria de emprendedores, murga, la Guardia del Mar, pelotero, Club Vespa, personajes y estatuas vivas.
Además, habrá espectáculos musicales en distintos tramos de la calle, con artistas y bandas en vivo:
•Olavarría entre San Lorenzo y Avellaneda:
-20:30: Paguen el monotributo
-21:40: La Banda de Wally
-22:15: DJ Set
•Olavarría entre Alvarado y Castelli:
-20:00: Helter Skelter
-21:30: Río Trío Covers
-22:15: DJ Set Esposito Brothers
•Olavarría entre Rawson y Garay:
-20:15: Pablo Rabinovich
-21:15: Kanoa
-22:15: DJ Walter Martins
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