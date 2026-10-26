¿Ya pasaron por tu calle?: en 10 meses se taparon 12 mil baches en Mar del Plata

A comienzos del 2026 el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) comenzó a profundizar los trabajos de bacheo y que por medio de una técnica de rellenado en frío, logró abarcar cerca de 3.000 cuadras. Según los datos suministrados por la Municipalidad de General Pueyrredon, en lo que va del año se taparon 12.000 pozos de distintas dimensiones, a través del denominado “Bacheo express”.

Según informaron desde la comuna, el Bacheo Express en frío es un método sencillo, práctico y rápido que permite disponer de cinco cuadrillas de trabajo en simultáneo, cada una dotada de tres toneladas de material, reparando baches pequeños sobre pavimentos, ya sean de asfalto u hormigón.

Acerca de su funcionamiento, la forma de aplicación es manual: se coloca el material pétreo en frío sobre el bache, se distribuye hasta completar el espacio y luego se compacta con un martillo hidráulico. De esta manera, se continúa con la reparación del siguiente punto.

El bacheo express abarca casi 3.000 cuadras de Mar del Plata. Foto: MGP.

Hasta el momento, según fuentes oficiales, se llevan ejecutados más de 1300 toneladas y lograron abarcar unas 3.000 cuadras de la ciudad.

Más de 150 baches tapados por día

Según detallaron, cada cuadrilla completa un promedio de 30 a 50 baches por jornada y recorre cerca de 25 cuadras, lo que permite que se tapen más de 150 por día en los sectores seleccionados.

“Los sectores destinados fueron aquellos que mayor demanda tenían. En un principio se trabajó en el cuadrante que va de Juan B. Justo a Río Negro y de San Juan hasta la costa. En otra medida, se trata de un abordaje sobre casi 3000 cuadras de la ciudad. Ahora se está extendiendo ese límite desde San Juan a Jara entre Juan B. Justo y Luro. Luego se irá ampliando el sistema de cobertura a partir de que toda la zona haya sido peinada una vez”, señalaron fuentes oficiales.

El bacheo express abarca casi 3.000 cuadras de Mar del Plata. Foto: MGP.

Por otra parte y en simultáneo, las cuadrillas del Emvial atienden complejidades puntuales que surgen, como el recorrido de micros de barrios como Jorge Newbery, 2 de Abril o Sierra de los Padres.

Los trabajos se realizan tanto en bacheo en frio como en caliente, a la vez que diversifica con otro tipo de reparaciones u obras viales, como el bacheo de hormigón o cordón cuneta nuevo en barrios y el mantenimiento general sobre calles de granza.