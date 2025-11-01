Fotos y videos: miles de marplatenses disfrutaron de la noche de Halloween

La jornada, con entrada libre y gratuita, se desarrolló en museos y espacios culturales del Municipio. Foto: MGP.

Cada vez la tradicional fiesta de Halloween de los países del norte van ganando más adeptos y anoche distintos espacios culturales municipales fueron los escenarios para los festejos. Según datos oficiales, la propuesta coordinada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) contó con más de 35 mil personas.

La jornada, con entrada libre y gratuita, se realizó este viernes de 18 a 0 en Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores, el Centro Cultural Osvaldo Soriano y la calle Bernardo de Irigoyen.

Entre las actividades se destacaron las recorridas misteriosas, cine de terror, música, experiencias inmersivas, juegos al aire libre y shows en vivo. La iniciativa estuvo ambientada en el Día de los Muertos, con música en vivo con bandas y DJs que tocaron en dos escenarios distintos de la calle Bernardo de Irigoyen, además de la realización de juegos alusivos y la presencia de personajes característicos.

Uno de los lugares destacados fue el Museo Juan Carlos Castagnino donde la Villa Ortiz Basualdo que se transformó en “La Mansión del Terror”. Cada sala tuvo una temática distinta, inspirada en clásicos del cine de terror, como El Fantasma de la Ópera, Annabelle, El Exorcista, Drácula, Frankestein, El Juego del Miedo y La Llamada. Además, los salones comedores ofrecieron una Cena de Terror.

Por su parte, en Villa Victoria (Matheu 1851), se llevó a cabo una Zoombie Rave, una fiesta para toda la familia donde el público acudió disfrazados. El lugar estuvo ambientado como un cementerio muy especial donde hubo mucha música y foodtrucks.

Para los exploradores de misterios, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Plaza España) invitó a vivir una noche de terror junto a los personajes de Hotel Transylvania, para descubrir criaturas aterradoras y develar misterios ocultos en los rincones, en una recorrida a oscuras.

Además, en el parque de la Villa Mitre los más chicos disfrutaron de “Merlina y sus Amigos” y el espacio fue musicalizado por DJ Manucha.

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano se estrenó la película argentina de terror “Doctor Cerebro”, de Pablo Parés. Mientras que en La Casa sobre el Arroyo albergó una serie de actividades inspiradas en el “Proyecto Blair Witch”, donde también se exhibieron películas de terror en el parque.

Finalmente, en la Casa Mores fue sede de “Tango Misteriosa”, un evento de apertura nocturna de la casa, con actividades sorpresa a cargo de Emanuel Marín.