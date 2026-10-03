Lo amenazó con un arma para robarle el celular

Un sujeto de 24 años acusado de robarle el celular a un hombre tras amenazarlo con un arma de fuego fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Luro al 10.500 cuando el agresor amenazó con un revólver a un hombre de 26 años.

Durante la aprehensión se secuestró un revólver calibre .32 largo, con cinco municiones colocadas y una vaina servida, además del teléfono celular sustraído, que fue restituido a la víctima.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Romina Díaz dispuso la imputación por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y el traslado del aprehendido a la UP Nº 44 de Batán.