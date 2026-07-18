Asaltó a mano armada una verdulería y lo identificaron con las cámaras de seguridad

Luego de reconocerlo en las cámaras de seguridad lo detuvieron en la zona.

Un hombre de 32 años que el viernes a la mañana amenazó con un arma de fuego a la empleada de una verdulería en el barrio Bosque Grande y le robó 200 mil pesos fue aprehendido horas después por personal policial que lo identificó gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.





Secuestraron la ropa que uso para el robo.

once de la mañana en el comercio "Verdulería La 39",

Polonia al 2000

Gabinete Técnico Operativo

comisaría decimosexta

relevamientos en la zona

identidad del presunto autor

Polonia y Tripulantes del Fournier.

vestimenta presuntamente utilizada al momento de cometer el ilícito

El hecho tuvo lugar, alrededor de lasubicado sobre avenida. La víctima resultó ilesa y el personal delde lacomenzó con las tareas investigativas.Tras el análisis de registros fílmicos aportados por el comercio y, se logró establecer lay lo aprehendieron en la intersección deDurante el procedimiento se secuestró la, consistente en una campera, una gorra con visera y guantes.





El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de la formación de la causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.