Asaltó a mano armada una verdulería y lo identificaron con las cámaras de seguridad
Sucedió el viernes en el barrio Bosque Grande. Tiene 32 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
18 de Julio de 2026 09:27
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 32 años que el viernes a la mañana amenazó con un arma de fuego a la empleada de una verdulería en el barrio Bosque Grande y le robó 200 mil pesos fue aprehendido horas después por personal policial que lo identificó gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.
Secuestraron la ropa que uso para el robo.
El hecho tuvo lugar, alrededor de las once de la mañana en el comercio "Verdulería La 39", ubicado sobre avenida Polonia al 2000. La víctima resultó ilesa y el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría decimosexta comenzó con las tareas investigativas.
Tras el análisis de registros fílmicos aportados por el comercio y relevamientos en la zona, se logró establecer la identidad del presunto autor y lo aprehendieron en la intersección de Polonia y Tripulantes del Fournier.
Durante el procedimiento se secuestró la vestimenta presuntamente utilizada al momento de cometer el ilícito, consistente en una campera, una gorra con visera y guantes.
El fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de la formación de la causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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