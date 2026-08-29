Robo y amenazas a mano armada: aprehendieron a un adolescente de 15 años y recuperaron el botín

Ocurrió en el barrio Fortunato de la Plaza, en inmediaciones de Arana y Goiri al 8200.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido este sábado en Mar del Plata acusado de haber participado en un robo a mano armada cometido momentos antes en un galpón de la ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) a partir de un llamado al 911.

El portón del lugar estaba abierto y la víctima fue sorprendida por dos delincuentes.

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió mientras un hombre de 42 años limpiaba su camioneta adentro de un galpón ubicado en Arana y Goiri al 8200. El portón del lugar estaba abierto y lo sorprendieron dos delincuentes.

De acuerdo a la denuncia, los jóvenes exhibieron un arma de fuego y le sustrajeron distintos objetos a la víctima, quien no sufrió lesiones. Tras el robo huyeron en la Volkswagen Amarok blanca.

Tras la localización de la camioneta Amarok robada lograron recuperar el botín.

La Policía logró localizar el vehículo en inmediaciones de Grecia y Rawson. En el procedimiento, recuperaron varios de los elementos denunciados como sustraídos. Entre ellos, herramientas de trabajo, tarjetas, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares estadounidenses.

A partir del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores del hecho. Se trataba de un adolescente de 15 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Habían sustraído herramientas de trabajo y dinero en efectivo.

La camioneta y los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad judicial interviniente.

El caso quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, a cargo del Dr. Yanes Urrutia, que dispuso notificar al adolescente de la formación de una causa por “robo agravado en poblado y en banda”, trasladarlo al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y realizar las demás diligencias correspondientes.