El emotivo video de Boca en al aniversario del nacimiento de Diego Maradona

La portada del video de Diego, "escuchando" todo el cariño de la gente.

Boca compartió una serie de emotivos posteos en sus redes sociales en homenaje a Diego Armando Maradona, quien este viernes cumpliría 66 años.

La primera de estas publicaciones fue una foto del "Pelusa" con la camiseta de Boca en su último ciclo como jugador del club, que se dio entre 1995 y 1997 con el siguiente mensaje: "Maradona es de Boca".

Solo unos minutos después, compartieron un video que hizo emocionar a más de un fanático del que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

En el video, varias personas saludan a Diego Maradona por su cumpleaños mientras se ve la imagen de un teléfono y los mejores momentos del "Diez" en Boca, además de la Copa del Mundo que ganó con la Selección Argentina en México 1986.

"Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida" fue el mensaje que acompañó el posteo.



