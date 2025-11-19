Charlas, presencias y muchas sorpresas en la primera gran "Solidaridad Maradoneana" en Mar del Plata

Llegó el día. Después de mucho trabajo, los organizadores del evento "Solidaridad Maradoneana" tendrán el sábado una jornada para vivir el espíritu de Diego, a cinco años de su muerte, en el que se lo recordará, homenajeará y se ayudará, con la recepción de alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado para cumplir con el costado benéfico.

La cita es el sábado 22 de noviembre en el balneario "Costa del Sol" (Feliz U. Camet 1630) y cuenta con el aval de la familia de Diego, a tal punto que se espera contar con la presencia de su hija Dalma, además de un video que envió Diego Jr. invitando a todos a participar. También se sumaron muchos excompañeros y amigos de Maradona para formar parte de un evento que mezclará emociones con solidaridad.

Todos los que vayan, podrán ingresar, lo único que se pide es un alimento no perecedero, ropa, calzado, botines e indumentaria deportiva en buen estado, que serán donados a escuelas de fútbol de la ciudad, que acompañarán y tendrán diferentes juegos y actividades.

El evento, además de la presencia de figuras que tienen que ver con la vida personal o futbolística de Diego, contará con charlas motivacionales de glorias del fútbol argentino como Ricardo Enrique Bochini y Luis Alberto Islas, entre otros. También acompañan, por ejemplo, la Fundación Argentinos Juniors, el costado solidario del club donde surgió el "10".

Además, habrá sorteos y muchas sorpresas más. Y vos, podés llevarle tu ofrenda a Diego. Habrá una cabina en la que podés dejarle lo que quieras. Un mensaje, una estampita, un objeto, lo que sea para sentirte un poco más cerca del mejor jugador de la historia.

Andá, ayudá, y devolvele a Diego un poco de todas las alegrías que nos dio.

