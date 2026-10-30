Bailando en la playa al ritmo de Ricky Maravilla: el video que se viralizó en el día que Maradona cumpliría 66 años

Diego Armando Maradona es, sin lugar a dudas la figura más influyente del fútbol. Su nombre trasciende generaciones y sus frases quedaron marcadas en el refranero popular argentino. Este viernes el ídolo que hizo que todos los argentinos “juremos por Dalma y Gianinna” cumpliría 66 años y las redes sociales se llenaron de fotos y videos del Astro del fútbol, algunos de ellos inéditos.

Entre el aluvión de imágenes rescatamos el video de D10s bailando junto a Ricky Maravilla y Las Primas en Ritmo de la playa el 6 de enero de 1992 en la previa de su participacion en la tradicional Caravana de Reyes.

Además de bailar frente a la multitud el clásico “Qué tendrá el petiso” y reconocer que le faltaba estado físico, Maradona aquel día de reyes visitó la sede de APAND y colaboró en la entrega de los 13 mil juguetes y 230 kilos de golosinas que habían sido donados para la ocasión.

Aquella tarde, “El Diego” hizo gala una vez más de sus dotes de bailarín, saludó a quienes se acercaron a él y se tomó fotos con sus fanáticos.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Maradona debutó en Primera División con Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, cuando tenía apenas 15 años, y su habilidad lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Jugó además en Boca, Barcelona y Nápoli.

Con la Selección Argentina, su nombre quedó asociado a la conquista del Mundial de México 1986. En esos míticos cuartos de final de México 86 frente a Inglaterra convirtió dos goles que trascendieron generaciones: la denominada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Cuatro años después, Maradona volvió a liderar a Argentina hasta la final de Italia 1990.

Como DT dirigió a la Selección en Sudáfrica 2010. Maradona visitó Mar del Plata por última vez el 10 de noviembre de 2019, cuando pisó el campo local por vez número 15 en su carrera deportiva. Esta vez, para dirigir a Gimnasia de La Plata en su partido contra Aldosivi por la Superliga.