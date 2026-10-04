Fito Páez, música que atraviesa generaciones

Las afueras del Estadio Polideportivo Islas Malvinas desde las seis de la tarde, cuando la lluvia parecía ser un mal recuerdo en la ciudad, comenzaron a llenarse de gente dispuesta a disfrutar del show que Fito Páez ofrecería tres horas y cuarto más tarde.

Grupos de amigos, familias, parejas de todas las edades se dieron cita en el Estadio para disfrutar de “Sale el sol tour”, gira con la que Páez despedirá el 2026.

“Siempre venimos a verlo, la última vez que lo vimos fue cuando estuvo por los 30 años de “El amor después del amor”, dice una pareja de aproximadamente 50 años. Para un grupo de amigos que aguardan en la fila de la puerta 4 y reconocen que “solo saben las canciones más conocidas”, es la primera vez que lo ven y esperan que el repertorio sea variado. Mientras esperan en la fila de la boletería, dos amigas intentan validar sus entradas y le muestran el comprobante de compra a la vendedora que las atiende pacientemente. Las escenas se repiten. Dentro del Estadio, el público va ocupando sus lugares.

A las 9.15, la sala estaba llena al 80%. Las luces se apagaron y Fito Páez y su banda subieron al escenario para hacer vibrar con su música a todos los presentes.

El show comenzó con “Si Disney despertase” y “Las fuerzas armadas del amor” y rápidamente emocionó a los presentes cuando el rosarino, desde el piano entonó 11 y 6 sorprendiendo con la primera de las reversiones de la noche.

Ante un público que permanecía en su butaca, Páez exclamó “Parece el Colón esto” y sonaron los acordes de Tráfico por Katmandú y “Dale Alegría a mi corazón”, tema que provocó que, de inmediato los presentes se pongan de pie y los empleados de seguridad intentaron hacer que el público vuelva a sentarse provocando el enojo del artista rosarino. “No son Policía loco, son seguridad. No pueden tocar a la gente. La violencia se terminó”, dijo y abandonó el escenario por unos minutos. Cuando volvió, pidió al público que no se deje avasallar.

La noche siguió con un Fito Páez dejando todo en el escenario y un público que no volvió a sentarse en las butacas. Siguieron “Muchacha”, Shine, y “Al lado del Camino”. Temas que fueron cantados y celebrados por un los presentes.

Entre los temas más festejados del setlist sonaron "El amor después del amor", "Mariposa Tecknicolor", "Al lado del camino", "Hazte fama", "Yo vengo a ofrecer mi corazón”, "Ciudad de pobres corazones" y "Brillante sobre el Mic" (canción que Páez describió como “de cumpleaños y fiestas de egresados”).

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Fito Páez quedó solo al piano y pidió que bajen las luces “para entrar en mood”. Y sonó “Lejos en Berlin”.

El show siguió a puro hit con “La rueda mágica”, “Ciudad de rotos corazones”, “A rodar” y “Dar es dar”.

“Hay artistas que aunque sea una vez hay que ver” comentaban dos personas en la previa del show y sin lugar a dudas, Fito Páez es uno de ellos. En dos horas de show, el rosarino dio cátedra de música, manejo de climas y complicidad con el público que lo eligió una vez más como uno de los próceres del rock nacional.