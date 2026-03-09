"Muchacho que vas cantando": nuevo reconocimiento para Palito Ortega en Mar del Plata

Palito Ortega se despidió de Mar del Plata este sábado con un recital a sala llena

Con un show a sala llena, el histórico cantante Ramón “Palito” Ortega se despidió del público marplatense en el marco de su gira despedida recibió un reconocimiento por su aporte a la cultura y la música popular argentina.

Tras el recital de su gira despedida que lo trajo al escenario del teatro ubicado en San Luis 1750, se le entregó una placa de Declaración de Interés Turístico por su presencia en la ciudad.

El reconocimiento destaca a Ortega como “un artista querido, cuya música forma parte de la memoria cultural de Argentina”, y lleva la firma de Diego Juárez, presidente del Emturyc, y de Agustín Neme, intendente del Partido de General Pueyrredon.

Una noche llena de emoción

Durante el espectáculo, Palito Ortega recorrió los grandes clásicos que marcaron su carrera, como “La Felicidad”, “Un Muchacho Como Yo” y “Corazón Contento”, canciones que el público cantó de principio a fin.

Pero la emoción tuvo un capítulo aún más especial pasadas las 00:00, cuando el público y el equipo del espectáculo sorprendieron al artista cantándole el Feliz Cumpleaños, ya que el 8 de marzo Palito Ortega celebró sus 85 años. El teatro completo acompañó el momento con aplausos y una ovación que convirtió la celebración en uno de los instantes más emotivos de la noche.

Su historia artística incluye más de 48 discos editados, 27 películas, premios Gardel, un Grammy a la Excelencia Musical y una trayectoria que lo llevó a compartir escenario con figuras internacionales.

El paso de Ortega por Mar del Plata volvió a demostrar el cariño que el público mantiene por el artista. Con entradas agotadas y un teatro colmado, la ciudad vivió una noche de nostalgia, música, reconocimiento y festejo para uno de los grandes nombres de la cultura popular argentina.