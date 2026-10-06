Organismo municipal clave rechazó que un sector de la costa lleve el nombre de Guillermo Vilas

El Paseo Jesús de Galíndez, cuya denominación fue considerada inconveniente de modificar por la Comisión de Nomenclatura.

El proyecto para que un sector de la costa marplatense lleve el nombre de Guillermo Vilas sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez con una particularidad: un organismo municipal fundamental en el proceso se declaró en contra del proyecto, aunque en referencia al primer lugar que se pensé para el homenaje y no al finalmente elegido por los concejales.

La Comisión de Nomenclatura, dependiente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), consideró inconveniente modificar la denominación del tradicional Paseo Jesús de Galíndez para imponerle el nombre de Guillermo Vilas. La postura quedó plasmada en un informe elevado al Concejo Deliberante y que este martes fue abordado en la Comisión de Educación.

El Paseo Jesús de Galíndez, cuya denominación fue considerada inconveniente de modificar por la Comisión de Nomenclatura.

“Sin perjuicio de coincidir con la importancia de homenajear y reconocer a este deportista tan relevante, consideramos inconveniente modificar el nombre de un paseo tan tradicional y reconocido de la ciudad”, señaló el organismo en su respuesta. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de analizar otras alternativas vinculadas con el deporte.

El rechazo tiene como antecedente la propuesta original presentada en mayo, que planteaba reemplazar el nombre del Paseo Jesús de Galíndez, el corredor costero que se extiende entre Cabo Corrientes y Las Toscas, por el de Paseo Guillermo Vilas. La iniciativa había sido impulsada por el bloque UCR + Nuevos Aires, con la firma de Gabriela Azcoitía, y luego comenzó a ser revisada en comisión.

Una de las alternativas que se barajó fue la Avenida Altair, el corredor ubicado frente al Club Náutico Mar del Plata, donde Vilas dio sus primeros pasos.

Durante ese tratamiento aparecieron otras posibilidades. Una de ellas fue el tramo de la avenida de los Trabajadores ubicado entre la Escollera Norte y Juan B. Justo, frente a la Base Naval. También se había mencionado la posibilidad de utilizar la avenida Altair, frente al Club Náutico Mar del Plata, donde Vilas dio sus primeros pasos deportivos.

Finalmente, en junio, la Comisión de Educación del Concejo Deliberante avanzó con la alternativa ubicada frente a la Base Naval. El proyecto fue reformulado para que el nombre “Paseo Guillermo Vilas” sea impuesto al tramo costero de la avenida de los Trabajadores comprendido entre la Escollera Norte y la avenida Juan B. Justo.

La Comisión de Educación resolvió pedir un nuevo informe a Nomenclatura, ahora sí referido al sector elegido.

Sin embargo, al momento de solicitar los informes técnicos, el Concejo remitió a la Comisión de Nomenclatura las actuaciones correspondientes al proyecto original, es decir, aquellas que proponían modificar el nombre del Paseo Jesús de Galíndez. Por ese motivo, la respuesta que acaba de llegar al cuerpo deliberativo analiza específicamente esa modificación y no la alternativa finalmente seleccionada frente a la Base Naval.

Tomando nota de esa confusión, la Comisión de Educación resolvió este volver a pedir un informe, ahora sí con el foco en el espacio finalmente elegido, frente a la Base Naval.