Los mejores del circuito. La dupla recuperó el primer lugar del ranking y el marplatense quedó arriba del todo por una pequeña diferencia con su compañero.

A poco más de un mes de cumplir 41 años, Horacio Zeballos logró otra destacada victoria junto al español Marcel Granollers, clasificándose para las semifinales del Masters 1000 de Miami. Este triunfo le permitirá al argentino recuperar el primer puesto del ranking ATP de dobles desde el próximo lunes.

Con 40 años y 337 días , Zeballos se convierte en el tercer jugador más veterano en alcanzar la cima mundial en dobles, solo superado por Rohan Bopanna y Mike Bryan. La pareja hispano-argentina derrotó en sets corridos al dúo formado por Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin, con parciales de 6-3 y 7-6 (7-3), en una hora y 34 minutos de juego.

​​​​La victoria en Miami no solo aseguró la presencia de Zeballos y Granollers en semifinales, sino que también posibilitó que Zeballos recuperara la posición número uno del ranking, un lugar que ya había ocupado durante 18 semanas entre mayo y noviembre de 2024.

El ascenso de Zeballos al primer puesto se confirmó luego de que Simone Bolelli y Andrea Vavassori vencieran a Christian Harrison y Neal Skupski, este último líder del ranking antes del torneo. Sin embargo, Zeballos aventaja a Granollers por 90 puntos en la clasificación, gracias a los resultados obtenidos junto al estadounidense Austin Krajicek en el pasado Masters 1000 de Canadá, torneo que Granollers no disputó debido a una fascitis plantar.​​​​​​

Con un palmarés de 27 títulos, entre ellos nueve Masters 1000 y dos Grand Slam (Roland Garros y US Open, ambos en 2025), Zeballos ha demostrado una notable vigencia en el circuito de dobles. Su entrenador, Alejandro Lombardo, fue clave al aconsejarle enfocarse en esta modalidad, estrategia que ha rendido frutos.

Además, la carrera de Zeballos confirma la visión anticipada de Guillermo Vilas, quien hace más de dos décadas predijo el éxito del marplatense. En 2003, Vilas escribió al padre de Zeballos: "Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como entrenador o profe, etc. De él me ocupa yo". Estas palabras fueron un presagio del futuro prometedor del jugador.

Antes de su especialización en dobles, Zeballos tuvo una carrera respetable en individuales, alcanzando el puesto 39 del mundo en 2013. Ese año, protagonizó una memorable victoria sobre Rafael Nadal para conquistar su único título en el ATP 250 de Viña del Mar. Sin embargo, su rendimiento en singles decayó y en 2018 pensó en retirarse tras salir del top 100. El cambio hacia dobles, impulsado por Lombardo, resultó decisivo para prolongar su carrera y alcanzar la excelencia.​​​​​​

En las semifinales de Miami, Zeballos y Granollers esperan enfrentarse al ganador del duelo entre Heliovaara-Patten y Arévalo-Pavic. Por otra parte, Bolelli y Vavassori se medirán con el vencedor del encuentro entre Krajicek-Mektic y Arends-Smith.