Impulsan que una emblemática calle de la costa marplatense cambie su nombre por el de Guillermo Vilas

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante impulsa que uno de los tramos más emblemáticos de la costa marplatense pase a llamarse “Paseo Guillermo Vilas”, en reconocimiento a la trayectoria deportiva del extenista y a su histórico vínculo con Mar del Plata.

La iniciativa, que fue elevada por el bloque UCR + Nuevos Aires y lleva la firma de la concejala Gabriela Azcoitía. propone reemplazar la actual denominación de Paseo Jesús de Galíndez por la de “Paseo Guillermo Vilas”, el corredor costero que se extiende desde Cabo Corrientes hasta Las Toscas, atravesando Playa Varese y el Torreón del Monje.

Un niño Guillermo Vilas y su entrenador Felipe Locícero, tras ganar un trofeo en el Club Náutico.

En los fundamentos del proyecto se destaca que Guillermo Vilas es considerado “el mejor tenista de la historia argentina” y uno de los deportistas más importantes del Siglo XX. También se repasa su carrera, marcada por la obtención de 62 títulos ATP y cuatro Grand Slam, además de reconocimientos como el Olimpia de Oro y su incorporación al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

El expediente pone especial énfasis en la relación de Vilas con Mar del Plata. Aunque nació en Buenos Aires el 17 de agoto de 1952 porque su familia circunstancialmente se encontraba allí, el extenista llegó a la ciudad dos días después y pasó su infancia y adolescencia en la ciudad, estudió en el Instituto Peralta Ramos y comenzó su formación deportiva en el Club Náutico Mar del Plata. El texto recuerda además que en 2007 fue declarado Ciudadano Ilustre y que en el club náutico ya existe una estatua y un espacio permanente dedicados a su trayectoria.

El Paseo Jesús de Galíndez, postal y lugar emblemático de Mar del Plata.

La propuesta surgió a partir de una idea planteada públicamente por el periodista Esteban Salinas y sostiene que el paseo costero es un lugar “especialmente apto” para homenajear a una figura de proyección internacional vinculada a la identidad turística y deportiva de la ciudad.

El proyecto también aborda la actual denominación del paseo. Allí se menciona que Jesús de Galíndez fue un abogado y político vasco exiliado durante el franquismo, secuestrado y asesinado presuntamente por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo en 1956, sin haber trenzado una relación con la ciudad. No obstante, los autores consideran que corresponde ponderar el vínculo “directo, probado y formalmente reconocido” de Vilas con Mar del Plata.

Vilas vive en Montecarlo y desde 2020 enfrenta una dura enfermedad.

La ordenanza además prevé actualizar la señalética urbana y habilita al Ejecutivo a instalar una reseña biográfica sobre Vilas en algún punto del paseo. También invita a instituciones deportivas y educativas a participar de un acto público de inauguración.

En tanto, el proyecto exceptúa a la iniciativa del plazo de tres años que, según la Ordenanza 16.464, deben pasar desde la muerte de una persona para imponer su nombre a espacios públicos, en función de la relevancia de la figura de Vilas, actualmente radicado en Montecarlo, donde al menos desde 2020 enfrenta una dura enfermedad neurodegenerativa.