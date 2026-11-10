"Su ausencia se siente todos los días": el dolor de la dueña del kiosco donde asesinaron a Cristian Velázquez

"Ninguna condena nos va a devolver a Cris ni va a llenar el vacío que dejó", consideró la mujer que compartió una década de trabajo con Velázquez.

Después de que dieran a conocer la condena a los dos hombres que asesinaron a Cristian Velázquez durante un asalto a un kiosco en febrero de 2025, sus seres queridos se refirieron a la sentencia y remarcaron que ninguna pena alcanza para reparar el dolor de su trágica partida.

Así lo expresó Nazarena, la dueña del comercio donde trabajaba Cristian, quien mantuvo con él un vínculo de más de una década, construido entre jornadas laborales, momentos compartidos y un acompañamiento mutuo que trascendió el ámbito laboral.

"Lo recuerdo con muchísimo amor. Fue una persona muy importante en mi vida, compartimos más de 10 años, momentos, trabajo y muchas cosas. Fue alguien que siempre estuvo, con quien nos acompañamos y nos sostuvimos mutuamente", expresó la mujer al ser consultada por 0223.

Cristian recibió un único disparo que ingresó por su ojo izquierdo y le provocó la muerte.

En ese sentido, reconoció que su partida se nota sobre todo en el lugar donde compartieron tantos años; en aquel comercio de la avenida Patricio Peralta Ramos: "Su ausencia se siente todos los días, especialmente cada vez que abrimos el negocio. Es imposible no extrañarlo".

A su vez, Nazarena explicó que pudo comunicarse con los familiares de la víctima luego de conocerse la resolución judicial, aseguró que comparten el mismo dolor y subrayó que "es muy difícil aceptar que, a pesar de la condena, Cris no va a volver".

Por último, dejó en claro que el fallo judicial no modifica el vacío que dejó el crimen y que su recuerdo seguirá presente entre quienes lo quisieron. "Ninguna condena nos va a devolver a Cris ni va a llenar el vacío que dejó. Es un dolor que vamos a llevar siempre", concluyó.

Cristian “El Guachín” Monje fue hallado coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.

Las condenas por el crimen

Por el homicidio fueron condenados Cristian "El Guachín" Monje e Ignacio Sebastián Busto Nieto, quienes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado por su participación en el asalto que terminó con la vida del kiosquero.

Monje recibió una pena de 15 años de prisión por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento, aunque se le unificó con una condena anterior por otros robos y se estableció una sentencia única de 23 años. En tanto, Busto Nieto fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

El crimen ocurrió el 3 de febrero de 2025, cuando ambos llegaron al comercio en una motocicleta. Una vez dentro, Monje amenazó a Velázquez con un revólver y la víctima intentó defenderse con gas pimienta, pero el agresor le disparó en la cabeza y lo mató en el lugar.