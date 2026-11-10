Condenaron a Cristian "El Guachín" Monje por el crimen del kiosquero

Los dos sujetos que en febrero de 2025 mataron a un kiosquero en su local de la avenida Jacinto Peralta Ramos al 700 fueron condenados tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado a penas de hasta 15 años de prisión.

Cristian “El Guachín” Monje fue hallado coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento a 15 años de prisión, pero en virtud de la pena de 8 años impuesta en abril de este año por el robo de diez comercios en un lapso de cuatro meses se unificaron las condenas y se dictó una pena única de 23 años.

Momento del ataque.

En el mismo acuerdo se condenó a Ignacio Sebastián Busto Nieto como coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento a la pena de 13 años y 6 meses de prisión.

El crimen de Cristian Velázquez ocurrió la tarde del 3 de febrero de 2025 cuando los ahora condenados llegaron en una motocicleta Gilera Smash 110 –robada en agosto de 2024- al comercio: una vez dentro, Monje, armado con un revólver, amenazó a la víctima que intentó defenderse utilizando gas pimienta, pero el atacante le disparó en la cabeza y le provocó la muerte en el lugar.

El crimen ocurrió en febrero de 2025.

La investigación reunió testimonios de vecinos, filmaciones de cámaras de seguridad y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos e identificar sin duda a los autores. Las imágenes de la filmación del local mostraron con claridad a Monje, reconocido por personal del gabinete de robos a comercios de la DDI que lo tenían investigado en otras causas.

“El Guachín” fue detenido 77 horas después del hecho tras evitar ser hallado en dos allanamientos. Fue personal del Gabinete de Homicidios de la DDI el que lo detuvo en la calle Cuba entre Mario Bravo y Benito Lynch, en inmediaciones del lugar donde ya habían atrapado a Bustos Nieto, y dónde secuestraron una moto.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y se valoró como atenuante solo la falta de antecedentes de Busto Nieto y una conducta menos agresiva en el hecho. Como agravantes ponderaron “la pluralidad de autores frente a una única víctima, lo que les otorgó una ventaja en la concreción de la maniobra y que el objetivo escogido fuera un comercio de puertas abiertas al público en general, lo que impidió a la víctima prever la intención criminal de quienes ingresaron al establecimiento”.

El Juez Facundo Gómez Urso confirmó que el procedimiento elegido resultó admisible dados los consentimientos prestados y por no haber discrepancias insalvables con la tipificación e impuso la pena acordada por las partes y el imputado de acuerdo a lo que marca la ley.