De vencer a Federer a combatir en una guerra: la increíble historia de Sergiy Stakhovsky

El extenista ucraniano protagonizó una de las grandes sorpresas de Wimbledon 2013, pero su vida cambió para siempre con la invasión rusa a Ucrania.

La historia de Sergiy Stakhovsky parece sacada de una película. En 2013 consiguió uno de los triunfos más impactantes de su carrera al eliminar a Roger Federer en la segunda ronda de Wimbledon, cuando el suizo era el campeón defensor y uno de los máximos referentes del tenis mundial. Aquella victoria quedó grabada en la historia del Grand Slam londinense, pero nadie imaginaba que, menos de una década después, el ucraniano cambiaría las raquetas por el uniforme militar y se sumaría a la defensa de su país.

El 26 de junio de 2013, Stakhovsky sorprendió al mundo al derrotar a Federer en cuatro sets y terminar con una impresionante racha del suizo de 36 apariciones consecutivas en cuartos de final de torneos de Grand Slam. El ucraniano, que llegó a ocupar el puesto 31 del ranking ATP, el mejor de su trayectoria, consiguió una victoria histórica frente a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, aquel momento de gloria deportiva terminaría quedando muy lejos de lo que vendría después.

El 24 de febrero de 2022 cambió su vida para siempre. Cuando Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania, Stakhovsky se encontraba en Dubái, pero decidió regresar a su país para sumarse a la defensa nacional. Antes de hacerlo, tomó una decisión fundamental: puso a salvo a su esposa y sus hijos en Hungría y luego cruzó la frontera para incorporarse a las fuerzas de defensa ucranianas.

Sin experiencia militar previa, comenzó realizando tareas logísticas y de vigilancia, aunque con el paso del tiempo su participación fue adquiriendo mayor complejidad. El extenista pasó de competir en los escenarios más importantes del circuito profesional a involucrarse directamente en las tareas de defensa de su país, en un contexto de guerra que transformó por completo sus prioridades y su vida cotidiana.

Actualmente, Stakhovsky integra el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), un organismo vinculado a tareas de inteligencia y seguridad, y trabaja con drones de ataque de largo alcance. Su historia representa un contraste impactante: el hombre que alguna vez consiguió silenciar la cancha central de Wimbledon al derrotar a Roger Federer dejó atrás el tenis profesional para involucrarse en uno de los conflictos bélicos más importantes de los últimos años.