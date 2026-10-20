Amañó partidos, recibió 20 años de suspensión y reveló las amenazas que sufrió

El tenis quedó sacudido por un escándalo de corrupción que terminó con una de las sanciones más severas de su historia reciente. Quentin Folliot fue suspendido por 20 años luego de que una investigación comprobara su participación en maniobras para amañar partidos entre 2022 y 2024. El francés, que llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP en agosto de 2022, quedó prácticamente apartado de la actividad profesional y decidió romper el silencio para contar cómo atraviesa su nueva realidad.

La confesión de Quentin Folliot tras la histórica sanción

En una entrevista con el diario Le Parisien, el tenista describió el impacto que tuvo el castigo en su vida y reconoció que el deporte había sido prácticamente su único camino. “En toda mi vida solo conocí el tenis. Dejé la escuela bastante joven. No sé qué hacer”, expresó. Luego, graficó la dimensión de su caída con una frase contundente: “Es una muerte deportiva, una muerte social. De un día para otro, no queda más que el vacío”.

Durante su descargo, Folliot aseguró que los primeros acercamientos para involucrarlo en el amaño de partidos ocurrieron cuando todavía era menor de edad. “La primera vez que se acercaron a mí debía tener 16 o 17 años”, relató. También sostuvo que posteriormente recibió amenazas para condicionar sus actuaciones: “Si no perdés este partido, vas a ver lo que te vamos a hacer”. Según explicó, en aquel momento el dinero que obtenía le permitía financiar viajes y continuar con su carrera profesional.

La investigación de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) reunió pruebas que comprometieron al jugador, entre ellas conversaciones telefónicas y mensajes de Telegram. Según el expediente, Folliot ofreció 22.500 dólares a Lucas Bouquet para que perdiera un encuentro y también propuso pagos a Luc Fomba. Además, se detectó una transferencia de 10.000 dólares a una cuenta de criptomonedas vinculada con él, elementos que formaron parte del caso disciplinario.

La sanción inicial de 15 años fue ampliada a 20 años de suspensión, en un fallo que también contempló la obstrucción de la investigación y el reclutamiento de otros jugadores. El castigo incluye una multa de 70.000 dólares y la devolución de otros 44.624,40 dólares. De acuerdo con la resolución, Folliot permanecerá inhabilitado hasta mayo de 2044, una fecha que prácticamente pone fin a sus aspiraciones de regresar al circuito profesional.

Pese a las pruebas y a la severidad de la resolución, el francés cuestionó la duración del castigo y manifestó sentirse perseguido. “No entiendo esta duración de la suspensión. Lo que estoy viviendo se siente como una persecución implacable”, afirmó. Su caso vuelve a poner en primer plano la problemática de los amaños en el tenis, especialmente en los circuitos de menor categoría, donde las dificultades económicas pueden convertir a los jugadores en objetivos de redes dedicadas a manipular resultados.