Zeballos y Granollers dieron otro paso y siguen por la defensa del título

Este martes se jugaron los octavos de final del US Open Dobles Masculino, instancia en la que los argentinos Máximo González y Andrés Molteni perdieron ante la dupla integrada por el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. El resultado fue un contundente 6-3, 6-3 en 1 hora y 23 minutos de juego.

El trámite del encuentro se desarrolló casi sin sobresaltos para los vigentes campeones del torneo, que tuvieron descanso por sobre sus rivales debido a que la dupla de los británicos Arthur Fery y Joshua Paris se había retirado sin jugar la ronda previa.

Ahora, Zeballos y Granollers están a tres partidos de poder defender el título que ganaron el año pasado en suelo estadounidense. A su vez, se trataría de su cuarto Grand Slam teniendo en cuenta que ya se consagraron en Roland Garros de 2025 y de 2026.

La preocupación para los tenistas llegó sobre el final del encuentro, debido a que Granollers casi no festejó el triunfo tras presentar dificultades para caminar. Es por eso que tuvo que ser revisado por Nacho Buendía, médico de la Federación Española de Tenis.

Los rivales confirmados para el argentino y el español serán el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes le ganaron a Brandon Carpico y Nikita Samuel Finin, jugadores de Estados Unidos. El partido será el miércoles con horario a definir.