Entró a robar a un negocio, se escondió en una casa y lo detuvieron

Un hombre de 32 años acusado de ingresar a robar en un comercio en el barrio Coronel Dorrego tras violentar el cerco perimetral fue aprehendido por persona policial en una casa vecina donde intentó guarecerse.

El procedimiento ocurrió el miércoles a la noche a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la posible comisión de un robo en la maderera ubicada en inmediaciones de la avenida Colón y Chilabert. El propietario manifestó que un vecino le había advertido sobre ruidos provenientes de la parte trasera del establecimiento y al inspeccionar el lugar constató que el alambrado de púas que delimitaba el fondo del predio se encontraba derribado.

Tiene 32 años.

A partir de esa situación se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones y así hallaron a un hombre oculto en el lavadero de una vivienda ubicada en la misma mazana: fue reducido y aprehendido en el lugar.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso actuaciones por los delitos de robo agravado por escalamiento, daño y violación de domicilio y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.