Tenía pedido de captura y lo detuvieron por el robo a un negocio

Un hombre de 29 años acusado de amenazar con un arma de fuego a la empleada de un mercado durante un asalto fue aprehendido este viernes por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales informaron que el hombre estaría vinculado a una investigación por un robo ocurrido el 18 de octubre en un local ubicado en 20 de Septiembre al 3600, donde un amenazaron a la empleada con un arma de fuego y robaron 35 mil pesos.

Tiene 29 años.

El sujeto fue aprehendido en la intersección de Arturo Alió y Rawson por personal de Caballería y de la comisaría duodécima al constatar que era la persona que registraba el pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 6.

La Jueza de Garantías Lucrecia Bustos confirmó el interés de la captura y dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del detenido a la alcaidía penitenciaria de Batán.